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17 сентября, 11:29

Политика

Губернатор Приморья Кожемяко поедет в КНДР, когда визит будет согласован

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поедет в КНДР в составе делегации региона, когда такая поездка будет согласована. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с журналистами по итогам визита лидера Северной Кореи в Россию, глава Приморского края заявил, что российская делегация посетит КНДР, когда такая поездка будет согласована с МИД РФ.

"В составе делегации обязательно буду в первой поездке. Как мы согласуем с министерством иностранных дел, эту поездку подготовим и потом выедем туда уже непосредственно группой специалистов, которые будут представлять и торговлю, и экономику, и туризм, и сельское хозяйство", – отметил Кожемяко.

В воскресенье закончился официальный визит лидера КНДР в Россию. На выходных он посетил Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и посетив Дальневосточный федеральный университет.

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