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Страны Евросоюза и их жители являются одними из главных проигравших сторон в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на евродепутата от Франции Эрве Жувена.

По его словам, правительству Франции и ЕС стоило бы призывать к миру, используя при этом все свои ресурсы и средства для его достижения.

Жувен считает, что в действиях США в рамках конфликта наблюдается слишком много лицемерия. Так, для американской стороны данный конфликт стал очень выгодным бизнесом. Депутат также выразил опасения, что Франция, как и вся Европа, будет втянута в постепенную эскалацию, которая может привести к "самому худшему исходу".

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что страны Балтии и Польша могут ввести войска ну Украину при серьезных успехах российской армии. Политики из стран Балтии заявили об этом Германии на конференции Леннарта Мери в Таллине.

До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договоренностей с Россией о прекращении огня. По его словам, подобный шаг является опасным для Киева, поскольку прекращение огня якобы может быть использовано ВС РФ для усиления своих позиций.