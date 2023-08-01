Суд вновь оштрафовал Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Фото: телеграм-канал "Радио Монеточка" (Елизавета Гырдымова признана иноагентом в РФ)

Басманный суд Москвы вновь выписал штраф певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в Сети. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Певицу признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о производстве и распространении материалов в Сети без маркировки иноагента. Инстанция обязала выплатить Монеточку штраф в размере 30 тысяч рублей.

До этого Гырдымову оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в ее интервью Михаилу Шацу (признан в России иностранным агентом). Певица разместила видеоролик на своем YouTube-канале без специальной пометки. Помимо этого, суд обратил внимание и на другие более ранние публикации исполнительницы без соблюдения требований к иноагентам.

