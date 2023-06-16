Суд оштрафовал Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Москва 24/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана иноагентом в РФ)

Басманный суд Москвы выписал певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) штраф за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Артистку признали виновной в нарушении части 4 статьи 19.34 Административного кодекса (КоАП) РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Гырдымову обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Минюст РФ признал Монеточку иноагентом в январе 2023 года. В документах ведомства указывалось, что статус певице присвоили из-за получения ею финансирования от зарубежных источников, сбора средств в поддержку недружественной страны – Украины, а также высказываний против специальной военной операции.

Протокол в отношении Монеточки за несоблюдение правил деятельности иноагента в России составили в начале мая. Подробной информации о том, какие публикации стали причиной для заведения административного дела, не сообщалось.



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