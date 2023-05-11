Роскомнадзор составил около 1,5 тыс протоколов в отношении иноагентов с 2021 года

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Роскомнадзор составил около 1,5 тысячи протоколов в отношении лиц и ресурсов, признанных иностранными агентами в РФ, с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления Роскомнадзора Александр Ижко.

"К настоящему времени Роскомнадзором составлено около 1,5 тысячи протоколов в отношении иностранных агентов, судами назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 1 миллиард рублей", – цитирует его ТАСС.

Ижко пояснил, что сейчас в реестре Минюста содержатся данные о 423 иноагентах, из которых 25 – ресурсы, 100 – юридические лица, 265 – физические лица и 25 – объединения без образования юридических лиц. Роскомнадзор контролирует соблюдение правил маркировки за каждым из них.

По словам заместителя начальника ведомства, порядка 60% иноагентов прекратили вести деятельность в информпространстве РФ, 30% из них были заблокированы. 28 иноагентов продолжают игнорировать требования о маркировке, Роскомнадзор решает вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее протокол из-за отсутствия маркировки иноагента составили на певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Суд в Москве зарегистрировал административный иск. Певица произошедшее не комментировала.

