Суд заочно арестовал певицу Монеточку

Фото: Москва 24/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, исполнительница дважды за год привлекалась к административной ответственности. Несмотря на это, Монеточка продолжала распространять в одной из соцсетей материалы без соответствующей пометки.

Прокуратура проконтролирует расследование дела, возбужденного в отношении певицы.

Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов в январе 2023 года. По данным ведомства, певица получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств для Украины и высказывалась против спецоперации.

После Монеточка отменила все концерты в России. В мае 2023 года на певицу составили протокол из-за отсутствия маркировки о статусе иноагента в публикациях в Сети. Через месяц суд в Москве выписал исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за материал на YouTube-канале, который не содержал необходимых указаний.

В августе 2023 года суд в Москве вновь выписал Монеточке штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в Сети.

В сентябре прошлого года столичная прокуратура возбудила уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Затем следователи объявили певицу в розыск.

В июле этого года появилась информация, что Монеточке грозит новый штраф. В отношении певицы был составлен административный протокол за неподачу отчетности о деятельности иноагента в уполномоченный орган.

Однако после суд вернул протокол составителю из-за найденных неточностей. В октябре 2025 года стало известно, что исполнительнице могут выписать штраф до 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В настоящий момент она живет за пределами России.

