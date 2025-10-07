Певице Монеточке грозит новый штраф за нарушение деятельности иноагента

Фото: Москва 24/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) могут выписать новый штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Согласно данным инстанции, сумма штрафа по новому протоколу против певицы может составить до 50 тысяч рублей. Дата заседания по данному протоколу еще не назначена.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Исполнительница получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Кроме того, она выразила несогласие с СВО.

После певица несколько раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без соответствующего указания. В октябре 2024 года ее объявили в розыск по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента.