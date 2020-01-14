Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14 января, 19:00

В Госдуме предлагают распространить действие черных списков дебоширов на все авиакомпании

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил с инициативой распространить действие черных списков дебоширов на все авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, если нарушитель порядка попал в черный список одной из авиакомпаний, то за ним остается право летать рейсами других авиакомпаний.

"Фракция ЛДПР больше трех лет занималась вопросами черных списков на авиации, – отметил депутат, – Но, когда мы увидели, где плюсы, где минусы, закон принялся, работает. Мы сейчас готовим поправку, чтобы это не на каждую компанию, а на все компании сразу распространялось. Нарушил в "Аэрофлоте" – значит, на все компании не пускать. А как еще по-другому?"

С 4 июня 2018 года российские авиакомпании получили возможность составлять черные списки дебоширов. По закону пассажиру, чье имя будет включено в данный список, отказывалось в перевозке на один год. Причинами внесения в черный список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (статья 213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (статья 267.1 Уголовного кодекса РФ).

Ранее сообщалось, что в России могут создать черные списки и для пассажиров поездов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика