В Госдуме предлагают распространить действие черных списков дебоширов на все авиакомпании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил с инициативой распространить действие черных списков дебоширов на все авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, если нарушитель порядка попал в черный список одной из авиакомпаний, то за ним остается право летать рейсами других авиакомпаний.

"Фракция ЛДПР больше трех лет занималась вопросами черных списков на авиации, – отметил депутат, – Но, когда мы увидели, где плюсы, где минусы, закон принялся, работает. Мы сейчас готовим поправку, чтобы это не на каждую компанию, а на все компании сразу распространялось. Нарушил в "Аэрофлоте" – значит, на все компании не пускать. А как еще по-другому?"

С 4 июня 2018 года российские авиакомпании получили возможность составлять черные списки дебоширов. По закону пассажиру, чье имя будет включено в данный список, отказывалось в перевозке на один год. Причинами внесения в черный список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (статья 213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (статья 267.1 Уголовного кодекса РФ).

Ранее сообщалось, что в России могут создать черные списки и для пассажиров поездов.