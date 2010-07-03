В России может появиться черный список дебоширов в поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут создать черный список пассажиров, устраивавших пьяные дебоши в поездах. Письмо с соответствующей просьбой на имя Дмитрия Медведева написал руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Он предлагает запрещать тем, кто находится в списке, пользоваться общественным железнодорожным транспортом в течение года.

"На сегодняшний день у общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Считаю необходимым ужесточение мер, направленных на снижение числа пьяных лиц, передвигающихся железнодорожным транспортом", – говорится в обращении, опубликованном ТАСС.

Также предлагается в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков. К примеру, за нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах "Трезвая Россия" хочет наказывать штрафом не в 500–1500 рублей, а 5–8 тысяч рублей, за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, а также за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения предлагается штрафовать на 5–30 тысяч. Помимо этого, в Кодексе РФ об административных правонарушениях хулиганство в транспорте хотят выделить отдельной статьей.

Подобная система уже существует в воздушном транспорте. В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить пассажира в черный список после дебоша пассажира на борту и отказывать ему в повторной перевозке. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.