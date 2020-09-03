Названы регионы РФ с самой проблемной погодой в ближайшие дни

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Стало известно, в каких регионах России в ближайшие дни будут наблюдаться самые большие сложности, связанные с погодными условиями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По мнению синоптика, проблемная погода настигнет юго-восток страны.

"Самый проблемный регион – это юго-восток нашей страны – Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье", – сообщил синоптик в интервью РИА Новости.

Он предупредил, что из-за регенерации тайфуна в Японском море возникнет сильный ветер. При этом волны могут достигать в высоту от 7 до 9 метров.

"Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах", – заявил Вильфанд.

При этом волны из океана станут "запирать" естественный сток речных вод. Кроме того, Приморское управление Гидрометцентра выпустило предупреждение о повышении скорости ветра на мысах в районе Японского моря до 35 метров в секунду. У берегов Японии поток воздушных масс будет достигать скорости до 60 метров в секунду.

"Наиболее сложная ситуация – до 3 сентября. Потом будет небольшое улучшение, но ненадолго, потому что потом следующий тайфун на подходе", – добавил Вильфанд.

Ранее жителей столицы предупредили о сильном ветре. В городе был объявлен желтый уровень погодной опасности.