Жителей столицы предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в столичном регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В связи с этим в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения будет действовать с 9:00 3 сентября до 12:00 4 сентября.

Кроме того, в Гидрометцентре сообщили о пожарной опасности в городских округах Кашира и Калуга. Данное предупреждение сохранит актуальность до 13:00 4 сентября.

Москвичей ближайшие выходные ожидает комфортная погода. Днем температура воздуха составит от +21 до +24 градусов. В то же время в выходные в Москве местами пройдут небольшие дожди, а также увеличится облачность.

Последний день лета в столице стал самым жарким за прошедшие 130 лет метеонаблюдений. Максимальная планка температуры воздуха 31 августа составила 30,8 градуса. Рекорд же принадлежит 1890 году: тогда 31 августа воздух прогрелся до 31,8 градуса.

По оценке синоптиков центра погоды "Фобос", сентябрь в России обещает быть теплым и засушливым. Среднемесячная температура воздуха превысит норму на 2-3 градуса. Кроме того, в России выпадет лишь 60-70% месячной нормы осадков.