Последний день лета в Москве стал самым жарким за 130 лет

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Синоптики сообщили о самом жарком за 130 лет последнем дне лета в столице, сообщает "Вечерняя Москва".

Воздух накануне, 31 августа, прогрелся до 30,8 градуса тепла. Таким образом, состоялся рекорд двух столетий.

Исторический же рекорд самой высокой температуры остается за 1890 годом. Тогда столбики термометров показывали 31,8 градуса.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один–два градуса.

Кроме того, ожидается, что в конце первой – начале второй декады сентября, то есть на границе 9–10–11 чисел должен установиться антициклон и придет бабье лета.

