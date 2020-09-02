Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода в Москве в выходные будет комфортной, однако местами пройдет небольшой дождь, рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу и воскресенье из-за атмосферного фронта немного увеличится облачность. Осадки наиболее вероятны в северной части столичного региона.

Ночи станут более теплыми, отметила синоптик. В Москве температура ночью составит +13... +15 градусов, по области – от +10 до +15. Днем в субботу воздух прогреется до +21... +23 градусов, в воскресенье – до +22... +24.

Такая температура на 3-4 градуса выше климатической нормы, отметила Позднякова.

Ожидается, что в конце первой – начале второй декады сентября в Москве должен установиться антициклон и придет бабье лето.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в России в ближайшие дни начнется "миграция холода". Быстрее всего похолодание придет в Приволжский федеральный округ.

Затем похолодание будет перемещаться на юго-восток, в Западную Сибирь: Омскую и Томскую области. До конца недели холодный фронт достигнет юга Красноярского края.