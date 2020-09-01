Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что первый месяц осени в России будет теплым и даже засушливым. Осень в привычном понимании наступит только в конце сентября.
Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в стране будет выше нормы на 2–3 градуса.
"Причем начало сентября ознаменуется довольно теплой погодой: в первой декаде превышение над нормой может составить 3–5 градусов. Во второй декаде сохранится умеренное тепло, положительное отклонение немного сократится – до 1–3 градусов", – поделились синоптики.
Метеорологи также прогнозируют небольшое количество осадков – не более 60–70 процентов месячной нормы. При этом не исключены две волны бабьего лета. Первая ожидается с 1 по 4 сентября, а вторая – с 10 по 17.
"Настоящая осень ожидается лишь в самом конце сентября, когда температура вернется в свое климатическое русло. Таким образом, наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет ниже плюс 15 градусов, по всей видимости, произойдет лишь в последней декаде месяца", – рассказали специалисты.
Ранее стало известно, что лето в Москве выдалось на 1,5 градуса теплее нормы, по осадкам была аномалия в июне и июле – около 200%, на август пришлось около 40% нормы осадков.
Синоптики рассказали о погоде в России в сентябре
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