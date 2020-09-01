Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лето в Москве оказалось на 1,5 градуса теплее нормы, по осадкам была аномалия в июне и июле – около 200%, на август пришлось около 40% нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето было неплохим, я так скажу, но на любителя. В плане температурного фона лето в Москве оказалось на 1,5 градуса теплее, чем положено по многолетним значениям", – отметил метеоролог.

Специалист уточнил, что июнь оказался на 2 градуса выше нормы, июль – на полградуса прохладнее, август – почти на градус теплее.

Последний день лета в столице стал самым жарким за 130 лет. Воздух накануне, 31 августа, прогрелся до 30,8 градуса тепла. Таким образом, состоялся рекорд двух столетий.

Исторический же рекорд самой высокой температуры остается за 1890 годом. Тогда столбики термометров показывали 31,8 градуса.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в сентябре температура на всей территории страны будет выше нормы на один–два градуса. В конце первой – начале второй декады сентября должен установиться антициклон и придет бабье лета.