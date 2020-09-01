Москвичам пообещали настоящую осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Настоящая осенняя погода ожидает москвичей в ближайшие три месяца, сообщает РИА Новости.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, этой осенью будет много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы.
"На мой взгляд, сентябрь будет очень хорошим. Но аномалийность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2–5 градусов выше по норме. Недобор по осадкам будет значимый, максимум может выпасть 60%", – сказал синоптик.
Он пообещал, что уже во второй половине сентября превышение температуры будет сокращаться, и к концу месяца температурный фон и количество осадков вернутся в климатическое русло.
Как отметил Тишковец, природа даст две недели на акклиматизацию. По его словам, это будет период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему, а затем осень будет вступать свои права.
В октябре температура будет на один градус выше нормы, в ноябре – максимум на два градуса. Количество осадков будет в норме.
"Осень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные", – заключил Тишковец.
Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один-два градуса.
Кроме того, ожидается, что в конце первой – начале второй декады сентября, то есть на границе 9–10–11 чисел должен установиться антициклон и придет бабье лето.
"Утро": малооблачная погода ждет москвичей во вторник
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