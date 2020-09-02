Синоптик предупредил о "миграции холода" в России в ближайшие дни

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В России в ближайшие дни начнется "миграция холода". Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным специалиста, похолодание быстрее всего придет в Приволжский федеральный округ.

"Уже в четверг там температура понижается до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться на юго-восток, в Западную Сибирь: Омскую, Томскую области", – рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что до конца недели холодный фронт достигнет юга Красноярского края.

"Вот такая миграция холода. Не морозы, конечно, но все-таки", – заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что дневная температура в перечисленных регионах достигнет аномальных значений. Так, в Западной Сибири в дневные часы ожидается похолодание до +10 градусов.

Ранее синоптики центра погоды "Фобос" рассказали, когда в Россию придет настоящая осень. Отмечалось, что среднемесячная температура воздуха в стране может быть выше нормы на 2–3 градуса.