Более 50 человек получили травмы из-за урагана "Майсак" в Приморье

08:41
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Жители Приморья, пострадавшие от урагана "Майсак", начали обращаться в травматологические пункты и больницы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам регионального министра здравоохранения Анастасии Худченко, 55 человек обратились за помощью к специалистам менее чем за сутки.
"Чаще всего люди приходили с инородными телами в переднем отделе глаза или с ушибами. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы", – рассказала министр.
В деревне Лукьянов был зафиксирован единственный случай с летальным исходом. Там упавшее дерево убило мужчину. Также уточняется, что деревья повредили крыши на семи зданиях.
Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна без света остались 8,5 тысячи человек. "Майсак" добрался до Южной Кореи, Японии и Владивостока. Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины.
8,5 тыс жителей Приморья остались без электричества из-за тайфуна "Майсак"
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