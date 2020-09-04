Более 50 человек получили травмы из-за урагана "Майсак" в Приморье

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Жители Приморья, пострадавшие от урагана "Майсак", начали обращаться в травматологические пункты и больницы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам регионального министра здравоохранения Анастасии Худченко, 55 человек обратились за помощью к специалистам менее чем за сутки.

"Чаще всего люди приходили с инородными телами в переднем отделе глаза или с ушибами. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы", – рассказала министр.

В деревне Лукьянов был зафиксирован единственный случай с летальным исходом. Там упавшее дерево убило мужчину. Также уточняется, что деревья повредили крыши на семи зданиях.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за тайфуна без света остались 8,5 тысячи человек. "Майсак" добрался до Южной Кореи, Японии и Владивостока. Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины.