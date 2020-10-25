В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере

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На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, направили вертолет, сообщил начальник управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин на телеканале "Звезда".

Пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. Накануне сообщалось, что на их поиски направят вертолет Ми-8, который прилетит из Симферополя, а также два вертолета из Крыма и Геленджика.

Сам танкер, по словам Волынкина, находился в исправном состоянии. Причину взрыва будет определять комиссия. Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено.

Ранее сообщалось, что танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, отбуксируют на якорную стоянку.

На судне находились 13 человек. 10 из них были спасены. На танкере работал российский экипаж.

По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера или утечки нефти нет.