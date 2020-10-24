На борту танкера, где произошел взрыв, находился российский экипаж

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Члены экипажа танкера, на котором произошел взрыв в Азовском море, являются россиянами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоходной сфере.

"На борту находился российский экипаж", – рассказал источник.

В свою очередь в экстренных службах рассказали, что крен танкера продолжает увеличиваться. Отмечается, что вода продолжает поступать в корабль через пробоину.

В пресс-службе Росморречфлота опровергли эту информацию. Они сообщили ТАСС, что правый борт сильно поврежден, однако само повреждение находится выше ватерлинии, и вода на корабль не поступает. Кроме того, в ведомстве заявили, что на борту танкера не было пожара.

Сообщается, что поиски пропавших членов экипажа не будут приостанавливать до утра. Круг их поиска расширили, отметили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на судне находилось 13 человек. 10 из них были спасены, троих в настоящее время ищут. По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера или утечки нефти нет.