Танкер, на котором произошел взрыв, отбуксируют на якорную стоянку

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Танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, будет отбуксирован на якорную стоянку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Принято решение в ближайшее время начать буксировку танкера на якорную стоянку", – отметили в ведомстве.

На место происшествия выехал начальник главного управления МЧС РФ по Кубани Олег Волынкин. В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что он вместе с опергруппой будут координировать поисково-спасательные работы.

"Важно организовать поисково-спасательные работы, а также недопущение розлива нефтепродуктов", – заявил Волынкин.

Ранее сообщалось, что на судне находилось 13 человек. 10 из них были спасены, троих в настоящее время ищут. Сообщалось, что на танкере работал российский экипаж.

По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера или утечки нефти нет.