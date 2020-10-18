В окрестностях Степанакерта прозвучал сильный взрыв

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Сильный взрыв раздался на горе у Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте взрыва была видна вспышка, после пошел дым. Пока не уточняется, откуда велась стрельба и по какому объекту.

Помимо артиллерийского удара, над Степанакертом зафиксировали беспилотный летательный аппарат. Городские службы противовоздушной обороны несколько раз выстрелили по нему.

Накануне министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2КМ" вооруженных сил Армении. Позднее стало известно, что противоборствующие стороны договорились о перемирии.

Тем не менее, в ночь с 17 на 18 октября страны обвинили друг друга в нарушении соглашения. За этим последовали столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе у границы Ирана.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

