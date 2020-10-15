Алиев и Пашинян рассказали, что считают "красной чертой" в конфликте в Карабахе

19:56
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали, что для них является "красной чертой" в конфликте в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
В частности, армянский лидер отметил, что его страна не может отказаться от права Карабаха на самоопределение. Пашинян заявил, что Армения готова на компромиссы. При этом он подчеркнул, что Азербайджан не хочет признавать право карабахских армян на самоопределение.
Алиев, в свою очередь, отметил, что независимость Карабаха невозможна, поскольку целостность Азербайджана не может быть нарушена ни при каких условиях.
Ранее Алиев заявил, что его страна готова к рассмотрению предложений о мирном урегулировании ситуации в Карабахе. Он отметил, что Азербайджан может обсудить как политические, так и военные решения.
Пашинян рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. Он отметил, что последняя пошла на такой шаг из-за недостаточной военной мощи Азербайджана.
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