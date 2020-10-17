Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии

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Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября по московскому времени) сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД Армении.

В ведомстве уточнили, что решение принято в продолжение заявления стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 и 5 октября и в соответствии с совместным заявлением глав МИД Армении, Азербайджана, России в Москве от 10 октября.

Ранее состоялись телефонные разговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана. Стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.