Азербайджан заявил об уничтожении трех ЗРК Армении

Фото: Министерство обороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2КМ" вооруженных сил Армении, сообщает Sputnik Азербайджан.

В ведомстве уточнили, что это произошло в ходе боев на Физули-Джебраильском направлении за последние два дня.

Ранее сообщалось, что число жертв обстрела азербайджанского города Гянджи возросло до 12. Ракетный удар случился 17 октября около 01:00 по московскому времени.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что обстрел велся с территории Армении. По городу выпущены баллистические ракеты "Скад".

Столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта страны обвиняют друг друга.

Ранее в Карабахе сообщали об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало стороны к мирному разрешению конфликта.