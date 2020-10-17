Число жертв обстрела Гянджи возросло до 12

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Фото: EPA/TASS/Vahram Baghdasaryan
Число жертв обстрела азербайджанского города Гянджи возросло до 12. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны, пишет РИА Новости.
Там сообщили, что ракетный удар случился 17 октября около 01:00 по московскому времени.
"Погибли 12 человек, ранены более 40 гражданских лиц", – рассказали в Генпрокуратуре.
Там отметили, что был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города. Также повреждения получили многие автомобили.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев добавил, что обстрел велся с территории Армении. По городу были выпущены баллистические ракеты "Скад".
Ранее сообщалось о 5 погибших в результате обстрела. В частности, жертвами удара стали двое детей.
Кроме того, взрывами были разрушены свыше 20 домов.
Столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта страны обвиняют друг друга.
Ранее в Карабахе сообщали об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало стороны к мирному разрешению конфликта.
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