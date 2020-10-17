3 взрослых и 2 детей погибли при обстреле азербайджанского города Гянджи

Фото: официальный Twitter-аккаунт @HikmetHajiyev
3 взрослых и 2 детей стали жертвами обстрела азербайджанского города Гянджи. Об этом рассказал помощник президента страны Хикмет Гаджиев.
"Пять мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей", – подтвердил Гаджиев в официальном аккаунте в Twitter.
В результате инцидента ранения получили 35 человек. В данный момент специалисты продолжают проведение спасательных работ.
"Террор и военные преступления Армении продолжаются", – заявил Гаджиев.
Он отметил, что в результате обстрела было разрушено более 20 домов.
Бои в районе Нагорного Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.