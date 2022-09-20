Четверо рабочих пострадали во время чистки котла на подмосковном предприятии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четверо рабочих пострадали в результате ЧП на химическом предприятии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"20 сентября <...> при чистке котла на заводе в Сергиевом Посаде пострадали четверо рабочих. Мужчины получили химические ожоги и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту ведомство организовало проверку. На место происшествия были вызваны следователи и криминалисты, им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Также собственную проверку инициировала подмосковная прокуратура. В ходе нее планируется дать оценку соблюдению законодательства, в том числе в сфере охраны труда и техники безопасности на производствах.

Ведомство взяло на контроль проверку, проводимую Следственным комитетом.

Накануне в Москве в Институте органической химии на Ленинском проспекте взорвалась колба с химикатами. В результате инцидента пострадали несколько человек. На место были вызваны медики и спасатели, а также специалисты для установления находившегося в колбе вещества.

