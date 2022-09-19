Колба с химикатами взорвалась в Институте органической химии в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Колба с химикатами взорвалась в Институте органической химии на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренных службы.

В результате инцидента есть пострадавшие.

На место происшествия прибыли спасатели и медики, которые осматривают людей, получивших травмы. В настоящее время специалисты устанавливают, какое вещество находилось в колбе.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате утечки аммиака в здании хладокомбината в Новосибирске. Происшествие случилось на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев. Все пострадавшие были госпитализированы, 300 человек смогли выйти из здания сами.

