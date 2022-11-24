04:11Происшествия
15 человек самостоятельно эвакуировались из горящей больницы в Приморском крае
Фото: 25.mchs.gov.ru
Пожар произошел в здании городской больницы в Партизанске Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Возгорание случилось в административном корпусе. Огонь повредил один из кабинетов на площади 10 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет.
"До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 15 человек из числа персонала медицинского учреждения. На момент прибытия пожарных из окон второго этажа шел дым, горели коробки с медикаментами", – говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекали 23 человека и пять единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, на месте работают дознаватели.
Ранее сообщалось, что в одной из поликлиник Удмуртии произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
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