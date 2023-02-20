Детей изъяли из алтайской семьи, где мать заживо сожгла дочь

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Двоих детей изъяли из семьи после того, как их мать заживо сожгла полуторогодовалую девочку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на детского омбудсмена региона Ольгу Казанцеву.

"Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. <...> В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации", – сказала правозащитница.

Она отметила, что ситуацию контролирует губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Сама Казанцева по поручению главы региона намерена навестить детей 21 февраля.

Об инциденте стало известно в понедельник, 20 февраля. Женщина облила свою малолетнюю дочь горючей жидкостью, затем подожгла ее и скрылась с места преступления. Все это происходило на глазах у ее сына.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Известно, что семья стоит на учете как неблагополучная, еще в прошлом месяце суд ограничил мать в родительских правах.



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