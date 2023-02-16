Дело о халатности возбуждено после смерти мальчика в детсаду в Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Домодедово следователи выясняют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 15 февраля 2023 года в детском дошкольном учреждении во время выполнения легких физических упражнений на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был перемещен в санчасть, где скончался до приезда скорой помощи", – сказала она.

По словам собеседницы издания, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность"). Следователи проверили место случившегося и организовали допросы. Врадий уточнила, что была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она добавила, что мальчик имел хроническое заболевание.

Также пресс-служба администрации городского округа Домодедово сообщила РИА Новости, что ребенку была противопоказана физическая нагрузка.

"Физическая нагрузка ребенку была противопоказана, нагрузки не было. Все выводы будут сделаны по завершении следственных действий", – отмечается в заявлении.

В ходе расследования будет дана правовая оценка ответственным должностным лицам по учебному процессу, заключила Врадий.

Ранее московская прокуратура заявила, что мать и маленького ребенка доставили в больницу после занятия в частном бассейне на улице Большой Почтовой. По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью.

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