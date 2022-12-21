Мать и маленького ребенка доставили в больницу после занятия в частном бассейне в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мать и маленького ребенка доставили в больницу после занятия в частном бассейне на улице Большой Почтовой, сообщает столичная прокуратура.

"По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью", – отметили в сообщении.

Басманная межрайонная прокуратура контролирует процесс установления всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты проверки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку после смерти 14-летнего подростка на перемене в школе в городском округе Химки. Известно, что подросток во время перемены потерял сознание, а прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!