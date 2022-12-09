Подросток потерял сознание и умер на перемене в школе в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Московской области организовала проверку после смерти 14-летнего подростка на перемене в школе в городском округе Химки. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 9 декабря в здании средней общеобразовательной школы во время перемены 14-летний подросток потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

В рамках проверки, которую проведет Химкинская городская прокуратура, будут установлены причины и обстоятельства трагедии. Сотрудники ведомства оценят исполнение требований закона, а также решат вопрос о принятии мер реагирования.

Также доследственную проверку по факту инцидента организовал подмосковный главк Следственного комитета. По данным ведомства, умерший школьник страдал хроническим заболеванием. Точная причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление причины смерти мальчика. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее восьмиклассник скончался в Подмосковье после курения электронной сигареты. Инцидент произошел днем 27 ноября в Электрогорске. Приехавшие медики не смогли спасти ребенка.

Следователи организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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