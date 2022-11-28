Школьник скончался после курения электронной сигареты в Подмосковье

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Подросток скончался в Подмосковье после курения электронной сигареты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

"Инцидент произошел днем 27 ноября в Электрогорске. Двое восьмиклассников гуляли возле озера и курили электронную сигарету. В процессе одному из мальчиков стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие медики не смогли спасти ребенка, он умер. Стало ли курение причиной смерти, устанавливается", – рассказали правоохранители.

Следователи организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет были изъяты в Москве.

По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.

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