11:47Происшествия
Школьник скончался после курения электронной сигареты в Подмосковье
Фото: depositphotos/librakv
Подросток скончался в Подмосковье после курения электронной сигареты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.
"Инцидент произошел днем 27 ноября в Электрогорске. Двое восьмиклассников гуляли возле озера и курили электронную сигарету. В процессе одному из мальчиков стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие медики не смогли спасти ребенка, он умер. Стало ли курение причиной смерти, устанавливается", – рассказали правоохранители.
Следователи организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет были изъяты в Москве.
По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.
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