Полиция изъяла в Москве более 150 тысяч электронных сигарет, опасных для жизни

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Свыше 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет изъяты в Москве, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях проведены обыски. Изъято более 150 тысяч электронных сигарет, наличные денежные средства в сумме более 600 миллионов рублей, иностранная валюта, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – приводит ее слова ТАСС.

Представитель ведомства добавила, что по подозрению в хранении и сбыте не отвечающей требованиям безопасности продукции задержаны 6 человек, при этом трое из них – иностранцы.

По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.

В настоящее время электронные сигареты проходят экспертизу, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят расследование.

Позже руководитель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) Олег Павлов рассказал, что взорвавшаяся электронная сигарета в руках у школьника могла быть плохого качества.