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Происшествия

27 июня, 23:47

Эксперт допустил контрафактное происхождение взорвавшейся у школьника электронной сигареты

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Взорвавшаяся электронная сигарета в руках у школьника могла быть плохого качества, заявил руководитель общественной организации Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Олег Павлов.

"Причиной травмы могло стать как ненадлежащее качество самого устройства, так и нарушение правил эксплуатации. Учитывая долю нелегальной продукции на рынке и распространенность каналов ее реализации, вполне вероятно, что подросток стал жертвой целого ряда недобросовестных предпринимателей", – сообщил он РИА Новости.

По словам Павлова, на территориях около учебных заведений запрещено продавать никотиносодержащую продукцию, однако недобросовестные продавцы могут допускать такие нарушения.

Эксперт рекомендовал обращаться к системе маркировки и прослеживаемости, которая дает возможность на программном уровне не допустить продажу определенного товара в зависимости от места нахождения торговой точки.

Кроме того, девайс мог быть приобретен в интернете. В связи с этим взрослым следует перед покупкой изучить всю информацию о таком устройстве – о производителе, импортере, основных характеристиках, правилах безопасной эксплуатации. "Если каких-то сведений из перечисленных нет, перед вами очевидно нелегально ввезенный экземпляр, качество которого никто не гарантирует, и от его покупки лучше воздержаться", – отметил Павлов.

Ранее сообщалось, что электронная сигарета взорвалась во рту школьника в Химках, 13-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители проводят расследование.

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