В Госдуме поддержали предложение запретить продажу безникотиновых смесей подросткам

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В Госдуме положительно оценили идею ввести запрет на продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Об этом пишет RT.

Свое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению – это первый этап начала курения. Надо запретить", – сказал он.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо с инициативой запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.

Отмечалось, что она также направила запрос в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, специалисты которого отметили отсутствие обязательной сертификации вейпов и норм содержания различных химических веществ в смесях для них.

В свою очередь, ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что существующая маркировка не выдерживает никакой критики – на упаковках нарисованы красивые картинки, которые никак не говорят о том, что это вредно.