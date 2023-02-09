Жительница Ингушетии продала новорожденного ребенка за 100 тыс рублей

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Жительница Ингушетии продала своего новорожденного ребенка незнакомке за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в Назрани. На тот момент ребенку было меньше месяца.

Преступление вскрылось, когда покупательница призналась в содеянном правоохранителям. Против нее возбудили уголовное дело. Суд назначил женщине меру пресечение в виде подписки о невыезде, а ребенка передали на попечение родственникам.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии суррогатную мать, продавшую ребенка за 13 тысяч долларов.

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