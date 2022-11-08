Сотрудника испанской фирмы осудили на 4,5 года за продажу чужого младенца в Калининграде

Фото: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Ленинградский районный суд в Калининграде приговорил представителя испанской компании суррогатного материнства к 4 годам и 6 месяцам колонии за продажу чужого ребенка за 27 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СУ РФ.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье "Торговля людьми – купля – продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Следствие установило, что с июня 2019 года мужчина, являясь сотрудником расположенной в Испании организации, осуществлял деятельность по реализации программ суррогатного материнства на территории Калининграда.

В октябре этого же года в специализированной клинике в Киеве гражданке РФ, которая принимала участие в программе суррогатного материнства, был осуществлен перенос эмбриона от генетических родителей. Женщина забеременела, однако заказчик отказался от прав на ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью.

Впоследствии группа иностранных лиц, сред которых был осужденный, предложила бесплодной гражданке Испании приобрести указанного ребенка под видом участия в программе суррогатного материнства.

"Иностранка, будучи введенной в заблуждение относительно законности ее участия в данной программе и последующей передачи ей ребенка за денежное вознаграждение, согласилась и перевела одному из участников группы требуемую сумму", – говорится в сообщении.

После этого в Калининградской области женщина получила от осужденного рожденную суррогатной матерью девочку и свидетельство о рождении, в котором она числилась матерью ребенка.

В ведомстве уточнили, что решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов, собранных УМВД и УФСБ по Калининградской области. Осужденный вину не признал. Указывается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к трем годам колонии суррогатную мать, продавшую ребенка за 13 тысяч долларов.

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