Житель Перми утопил свою трехлетнюю дочь в ведре – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Перми 36-летний мужчина утопил свою трехлетнюю дочь в ведре. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, о преступлении стало известно вечером 3 января, когда мужчина сам сообщил о нем в полицию.

Уточняется, что подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Также известно, что задержанный был ранее судим за побои.

Ранее сообщалось, что жительница Астраханской области утопила новорожденного сына в унитазе. Происшествие случилось в феврале 2022 года. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 29-летняя женщина родила здорового мальчика. Сразу же после родов она оставила ребенка в унитазе, в результате чего он захлебнулся.

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