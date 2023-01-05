01:27Происшествия
Житель Перми утопил свою трехлетнюю дочь в ведре – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Перми 36-летний мужчина утопил свою трехлетнюю дочь в ведре. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, о преступлении стало известно вечером 3 января, когда мужчина сам сообщил о нем в полицию.
Уточняется, что подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Также известно, что задержанный был ранее судим за побои.
Ранее сообщалось, что жительница Астраханской области утопила новорожденного сына в унитазе. Происшествие случилось в феврале 2022 года. Было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 29-летняя женщина родила здорового мальчика. Сразу же после родов она оставила ребенка в унитазе, в результате чего он захлебнулся.
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