В России за сутки выявили 11 163 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за минувшие сутки выявили 11 163 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Количество госпитализаций составило 615, что на 26,8% меньше, чем накануне. Этот показатель увеличился в 14 регионах РФ, еще в 54 он снизился, а в 17 субъектах остался без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 38 человек. После прохождения лечения выздоровели 9 166 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 22 353 291 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь за это время 21 686 422 человека.

В среду, 1 марта, в ВОЗ сообщили, что за четыре недели смертность от COVID-19 в мире сократилась на 66%. Так, в период с 30 января по 26 февраля этого года от инфекции скончались в общей сложности 39 тысяч заболевших.



"Актуальный репортаж": в ВОЗ предупредили о риске новой пандемии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!