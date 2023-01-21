Два человека пострадали в результате давки на концерте в московском клубе – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По меньшей мере два человека пострадали в результате давки на концерте в клубе на Новом Арбате в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел вечером 20 января. Уточняется, что давка началась из-за того, что охранники заведения пытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами.

По предварительным данным, две девушки упали и получили травмы. Всего в клубе в этот момент находилось более 300 человек.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и более 300 пострадали в результате давки, которая возникла на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне.

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