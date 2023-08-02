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Новости

Новости

02 августа, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

В Москве завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

Новости часа: РКН проверит сообщения об утечке данных у интернет-магазина "Подружка"

Новости часа: Собянин открыл шестикилометровый участок южного направления МСД

Цены на такси могут вырасти на 20% в сентябре

Москвичам сообщили, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Автомобильное движение затруднено на Лужнецкой эсткаде в столице

Москвичам рассказали, на каком этапе строительства находится станция метро "Лианозово"

Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

Первые машины сегодня поехали по новому участку Московского скоростного диаметра. Движение запущенно от Южной рокады до МКАД – это 8 километров. Дорогу сдали почти на полгода раньше срока.

В Москве начали устранять последствия внезапной непогоды. На город обрушились гроза и сильный дождь. Некоторые районы серьезно подтопило. Сложная ситуация на улице Вавилова. На проспекте Вернадского движение встало из-за образования лужи. В районе Красногорска, по словам очевидцев, несколько машин получили гидроудар. Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках наземного транспорта.

В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников. В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Особое внимание уделяют территориям Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств. Два года назад водяными каналами окружили больше полутора тысяч торфяных гектаров.

На юг Японии обрушился тайфун. Скорость порывов ветра может достигать 65 метров в секунду. Уже известно об одном погибшем. Об этом сообщает местное телевидение. Непогода оставила без электричества более 200 тысяч домов в префектуре Окинава. Нарушено транспортное сообщение. Отменено более 500 авиарейсов, не ходят паромы. В Токио ливни и ураганный ветер. По прогнозам, за сутки может выпасть до 100 миллиметров осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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