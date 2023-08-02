Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Первые машины сегодня поехали по новому участку Московского скоростного диаметра. Движение запущенно от Южной рокады до МКАД – это 8 километров. Дорогу сдали почти на полгода раньше срока.



В Москве начали устранять последствия внезапной непогоды. На город обрушились гроза и сильный дождь. Некоторые районы серьезно подтопило. Сложная ситуация на улице Вавилова. На проспекте Вернадского движение встало из-за образования лужи. В районе Красногорска, по словам очевидцев, несколько машин получили гидроудар. Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках наземного транспорта.

В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников. В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Особое внимание уделяют территориям Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств. Два года назад водяными каналами окружили больше полутора тысяч торфяных гектаров.



На юг Японии обрушился тайфун. Скорость порывов ветра может достигать 65 метров в секунду. Уже известно об одном погибшем. Об этом сообщает местное телевидение. Непогода оставила без электричества более 200 тысяч домов в префектуре Окинава. Нарушено транспортное сообщение. Отменено более 500 авиарейсов, не ходят паромы. В Токио ливни и ураганный ветер. По прогнозам, за сутки может выпасть до 100 миллиметров осадков.

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