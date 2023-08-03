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03 августа, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Новости часа: Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин показал уникальные исторические дома, отреставрированные в Денежном переулке

Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

На Воробьевской набережной появится удобная прогулочная зона и велосипедные дорожки. Работы по благоустройству завершат к осени. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в обновленном парке Воробьевы горы спортом можно будет заниматься ежегодно.

Дорожные камеры в столице теперь ведут охоту на мотоциклистов без шлема. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. Штрафовать будут также за перевозку пассажира без шлема. По данным столичного Дептранса, технически искать нарушителей готовы 500 камер.

Цены на такси вырастут с сентября этого года минимум на 20%. Это связывают с новыми правилами для сферы перевозок. Из-за них увеличатся расходы агрегаторов.

Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По мнению президента, это позволит улучшить качество выпускаемых машин. При этом Путин отметил, что от импорта в целом Россия не отказывается, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

Турция вошла в пятерку самых дорогих курортов для россиян впервые за всю историю. В среднем 10 дней отдыха обойдется паре в 180 тысяч рублей. Дороже только Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, говорят эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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