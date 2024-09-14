Крупный пожар вспыхнул на территории рыбзавода в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар произошел в здании на территории рыбзавода в Кизляре в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС. Им удалось ликвидировать открытое горение на 800 квадратных метрах.

В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло на заводе "Омсктрансмаш" в Омске. Во время ремонта загорелась крыша одного из цехов. На самом заводе сообщили, что пожар не отразится на работе предприятия.

Еще один пожар вспыхнул до этого в неэксплуатируемом здании в Петербурге. Изначально огнем было охвачено 200 квадратных метров, позже площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов", а спустя еще некоторое время пожарные локализовали возгорание на площади в 800 квадратных метров.