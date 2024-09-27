Мужчина сжег дом при попытке успокоить шумных друзей в Омске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

Мужчина в Омске сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей. В результате погибли две женщины, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Пожар произошел на Новогородской улице, 25. Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей. Во время застолья один из них поджег занавеску в комнате. По словам мужчины, он хотел уснуть, однако ему мешала шумная компания.

"Когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого, а подозреваемый и второй мужчина, находившийся в гостях, смогли выбежать из дома", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

Ранее один рабочий погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле. Травмы получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В начале сентября трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

