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Новости

04 октября, 12:15

Происшествия

Новости регионов: сильный пожар на частной нефтебазе произошел в Перми

Новости регионов: сильный пожар на частной нефтебазе произошел в Перми

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В Пермском крае произошел сильный пожар на частной нефтебазе. Вспыхнули емкости с топливом, пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. Сейчас пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал. Среди основных версий: неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования.

В Сочи несколько местных жителей вышли на набережную и спустились к воде во время сильных волн. Ролик распространился в местных сообществах в соцсетях, а сочинцы теперь шутят, что именно так жизнь жителей города представляют туристы.

В Санкт-Петербурге задержали мошенников, которые оформляли мигрантам фиктивные браки для гражданства. Услуга стоила около 200 тысяч рублей. Также мошенники создавали поддельные миграционные документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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