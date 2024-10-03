Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске, передает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар в здании культурного учреждения произошел в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии у театра обрушилась кровля и стены, а площадь пожара возросла до 4 000 квадратных метров. Кроме того, в здании взорвались четыре газовых баллона.

Огонь удалось локализовать на площади в 4 000 "квадратов", в его тушении были задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Однако при пожаре пострадали трое человек, которые эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители рассматривает версию, что пожар в театре начался в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.