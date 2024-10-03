В Хабаровске восстановят театр, получивший повреждения при пожаре

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Получивший повреждения при пожаре Краевой музыкальный театр в Хабаровске будут восстанавливать, заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр", – цитирует главу региона RT.

Также он отметил, что проведет заседание оперштаба по поводу ЧП.

Возгорание в здании культурного учреждения произошло в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии у театра обрушилась кровля и стены, а площадь пожара возросла до 4 000 квадратных метров. Кроме того, в здании взорвались четыре газовых баллона.

При пожаре пострадали трое человек, которые эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали.

На данный момент пожар локализован на площади в 4 000 "квадратов", в его тушении были задействованы более 60 специалистов и 15 единиц техники.